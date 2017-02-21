Палата общин в Великобритании единогласно проголосовала за внесение поправок в законодательство, согласно которым против людей, нарушающих права человека, могут быть введены санкции. Текст поправок опубликован на сайте правительства.

В тексте документа отмечается, что ответственность будет накладывать на тех, кто нарушает права человека и в Великобритании, и за границей.

Таким образом британский парламент принял собственный «закон Магнитского». Этот закон был принят в США в 2012 году. В санкционный список внесли россиян, имевших прямое отношение к приговору и гибели в тюрьме юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Еще в 2010 году Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую запретить въезд в страны ЕС 61 российскому должностному лицу, имеющему отношение к делу Сергея Магнитского.