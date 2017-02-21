В России создадут общественную премию имени Елизаветы Глинки, больше известной как Доктор Лиза. Об учреждении награды сообщается на сайте Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Никто не может заменить Доктора Лизу. Но каждый может сделать хоть что-то из того, что делала она. Только так мы можем продолжить миссию Елизаветы Петровны Глинки. Те, кто возьмут на себя этот груз в разных регионах страны, смогут претендовать на получение премии ее имени», — сообщил председатель СПЧ Михаил Федотов.

Об учреждении премии договорились председатель СПЧ Михаил Федотов, президент основанной Глинкой общественной организации «Справедливая помощь» Ксения Соколова и председатель правления Российского Красного Креста Раиса Лукутцова.

Инициаторы планируют вручать премию ежегодно 20 февраля – в день рождения Елизаветы Глинки. Рабочее название награды – Премия имени Докторы Лизы «За добрые дела и порядочность».

Ранее стало известно, что Российский Красный Крест посмертно наградил доктора Лизу высшей наградой – «Золотым сердцем». По словам Лукутцовой, Глинку наградили за «утверждение идеалов гуманизма и милосердия». До этого имя Доктора Лизы было присвоено военному детскому клиническому санаторию в Евпатории, а в январе стало известно, что в ее честь назовут и центр помощи бездомным в Москве.

Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в декабре 2016 года. Самолет Ту-154 упал в Черное море, выполняя рейс на авибазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: артисты ансамбля имени Александрова, которые приготовили выступление для российских военных в Сирии, и девять журналистов, среди которых были сотрудники НТВ, «Первого канала» и «Звезды».

Юлия Суханова