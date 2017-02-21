Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции и оставил в силе решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой от соревнований, сообщается на сайте CAS.

Спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил. В сообщении CAS уточняется, что образцы мочи российских спортсменов были заменены в аккредитованной лаборатории в Сочи. Теперь спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира, который пройдет в 2017 году в Финляндии.

Поводом для временной дисквалификации послужил доклад независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

23 декабря Международный олимпийский комитет объявил, что завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. В результате, шесть российских лыжников оказались временно отстраненными от соревнований.