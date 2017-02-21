Новый закон «О перечне творческих союзов», вступивший в силу в Белоруссии 17 февраля не включает в себя все независимые творческие союзы, в том числе ПЕН-центр и Союза белорусских писателей. По закону, «непризнанные» писатели, поэты и журналисты должны были уплатить налог на тунеядство до 20 февраля.

Как подчеркивает председатель Союза белорусских писателей Бориса Петровича в разговоре с белорусской газетой «Наша Нива», ранее все члены союза были освобождены от уплаты налога и претензий со стороны налоговых служб к ним не было.

Министерство культуры Белоруссии готовило список творческих союзов почти два года. Тем не менее, официально зарегистрированные независимые творческие союзы, такие как ПЕН-центр и Союз белорусских писателей в список не вошли. Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич не входит в «официальный» союз писателей, но является членом нескольких «параллельных» творческих союзов.

«Налог на тунеядство» или сбор на финансирование социальных расходов был введен декретом президента Лукашенко «О предупреждении социального иждивенчества» в апреле 2015 года. Согласно указу, каждый гражданин Белоруссии, не имевший официального места работы более полугода, обязан уплатить налог размером более 200 долларов.

В Белоруссии не первый раз проходят полномасштабный митинги против «налога на тунеядство». Последние из них прошли в Минске в эти выходные.