Интернет-издание «Медиазона» получило от Роскомнадзора уведомление о двух штрафах по пять тысяч рублей каждый. Об этом сообщил главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в редакционном телеграм-канале.

Протокол об административном правонарушении был составлен за новости о меджлисе крымскотатарского народа, включенном в список экстремистских организаций в апреле 2016 года (запрещена в России —ред.), и националистической организации Misanthropic Division, признанной экстремистской и запрещенной в 2015 году. В этих заметках не было указания о запрете данных организаций на территории России.

«Медиазона» собирается обжаловать решение Роскомнадзора.

«Честно говоря, мы не видим общественной опасности в том, что в новости про Мизантропик дивижн написали, что это ультраправые, обвиняемые в убийствах, но не упомянули, что они в списке экстремистских организаций», — рассказал Смирнов «Медузе».

Журналист также отмечает, что в надзорном ведомстве ему сообщили, что поиском подобных правонарушений занимается специальная программа-бот, данные которой позже проверяет сотрудник. В ведомстве не пояснили, сколько времени есть у редактора на исправление ошибки.

Ранее Роскомнадзор рассылал СМИ предупреждения, но с февраля начал выписывать штрафы, не делая предварительных замечаний.

Закон «О СМИ» требует от изданий обязательного упоминания запрета деятельности на территории России экстремистких организаций. Штраф за нарушение данного закона состовляет от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч для юридических.