Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ задержан в Вене сразу после того, как суд принял решение о его экстрадиции в США, сообщает The Guardian со ссылкой на венскую прокуратуру.

Антикоррупционная прокуратура Испании в ноябре 2016 объявила Фирташа в розыск в связи с расследованием дела об отмывании денег, по которому также проходят два других неназванных бизнесмена. Точно неизвестно, произошло ли задержание Фирташа по запросу Испании, представители бизнесмена лишь подтвердили, что задержание не связано с делом об экстрадиции в США.

США долгое время добивались экстрадиции бизнесмена, но австрийский суд удовлетворил апелляцию прокуратуры только во вторник, 21 февраля.

В марте 2014 года Фирташ был задержан в Вене по запросу США в связи с делом о даче взятке в 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии.

Фирташ и российская компания «Газпром» — соучередители «РосУкрЭнерго», которая занималась поставками российского газа в Украину.