Киевский районный суд Симферополя поместил под административный арест одиннадцать задержанных сегодня утром крымскотатарских активистов.

На одиннадцать суток арестован житель Каменки Марлен Мустафаев. Его признали виновным в правонарушении по статье о демонстрация символики экстремистской организации. Речь о посте, который Мустафаев разместил в социальной сети «ВКонтакте» в июле 2014 года. В публикации присутствует символика «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической организацией и запрещенной на территории страны.

Задержанным Сейрану Муртазаеву, Энверу Тасинову и Аблякиму Абдурахманову вменялось нарушение статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации»). Всех их приговорили к 5 суткам ареста.

Каковы судебные решения в отношении задержанных Резе Изитова, Алима Каримова, Руслана Сулейманова, Османа Арифмиметова, Меджита Абдурахманова, Ремзи Бекирова и Валида Абу Фарида, в настоящий момент неизвестно.

Процессы как минимум в отношении троих задержанных прошли без участия адвокатов.

«В протоколах задержания есть показания троих свидетелей. Когда мы попросили доставить их в суд, то в вызове двоих нам отказали. Третий пришел и сказал: "Я просто подписал бумажку, которую мне дала полиция". Показания в протоколах на каждого задержанного одинаковые, меняются только личные данные», — рассказал «Новой газете» адвокат Эмиль Курбединов.

Задержания в симферопольском районе Каменка прошли сегодня утром. Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Республике Крым были задержаны 11 крымскотатарских активистов. Первоначально поступала информация о 20 задержанных, но эта информация не подтвердилась.

В январе Центр «Э» задержал в Бахчисарае адвоката Эмиля Курбединова, активно работающего по политическим делам. Суд поместил его под арест на 10 суток. Задержание Курбединова, как и в случае с Марленом Мустафаевым, было связано с размещением в социальных сетях в 2013 году видеозаписи, на которой была видна символика Хизб ут-Тахрир.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» переводится с арабского как «Партия исламского освобождения». Движение занимается распространением информационных материалов, изданием брошюр и литературы, призывающих к установлению мирового исламского халифата и свержению немусульманских правительств в арабских странах. В 2003 году Верховный суд причислил «Хизб ут-Тахрир» к числу террористических организаций и запретил ее деятельность.