В Министерстве труда и социальной защиты предложили установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) отдельно для каждого из регионов России, передает Интерфакс.

Глава Минтруда Максим Топилин объяснил, что таким образом удастся решить проблему повышения минимальной зарплаты до прожиточного минимума.

«Целесообразно рассмотреть вопрос, что МРОТ должен фиксироваться на уровне региона. Нам представляется, что МРОТ должен быть равен региональному прожиточному минимуму. Нигде не сказано, что МРОТ должен быть единым по России», — заявил он.

В качестве аргумент Тополин привел то, что доплаты к пенсиям, социальные выплаты и пособия привязаны в законодательстве к региональному прожиточному минимуму — этот параметр определяется отдельно в каждом из субъектов. Таким образом, благодаря инициативе, можно в итоге уравнять МРОТ и прожиточный минимум.