В Youtube заблокировали видеоклип Юлии Чичериной на песню «Рвать», в котором использованы фрагменты видеозаписей с бойцами самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила «Гиви» Толстых и Арсена «Моторола» Павлова.

При попытке открыть видео возникает сообщение, что «видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от «Радiо Свобода». Тем не менее, копии видеозаписи остались.

Клип выпущен вскоре после гибели Гиви. Он погиб 8 февраля в результате взрыва в своем кабинете в пригороде Донецка. Вместе с ним погибли еще два человека. В ДНР его убийство назвали терактом.

В октябре минувшего года в лифте собственного дома вместе с охранником взорвали Моторолу.