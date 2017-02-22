Защита россиянина Виктора Бута, осужденного в США, подала апелляцию на приговор в Верховный суд страны, передает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Алексея Тарасова.

Материалы по делу направили в высшую судебную инстанцию во вторник, 21 ферваля. Юрист отметил, что Верховный суд США, по статистике, принимает к рассмотрению один процент всех дел, которые ему направляются. «Дела принимаются в том случае, если они имеют влияние на общенациональную практику», — отметил он.

Тарасов объясняет, что приговор основан на якобы незаконном сговоре с оперативниками, и уже были прецеденты, когда обвиняемых по таким делам оправдывали.

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Россиянин Виктор Бут был задержан в Бангкоке в 2008 году, позже чего экстрадирован в США. Его обвинили в продаже оружия информаторам американского правительства, которые выдавали себя за представителей «Революционной армии Колумбии», признанной в США террористической организацией. В 2012 году Бута приговорили к 25 годам заключения, он отбывает наказание в тюрьме в штате Иллинойс.