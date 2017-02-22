Прокуратура передала в Следственный комитет материалы нового уголовного дела в отношении главы «Почты России» Дмитрия Страшнова, пишет «Коммерсантъ». Его заподозрили в незаконном назначении премии своим заместителям.

По данным издания, в прокуратуре считают, что Страшнов незаконно выписал своим заместителям премии почти на 270 миллионов рублей. Прокуратура направила в СК материалы расследования, чтобы ведомство решило вопрос о возбуждении дела. Ранее надзорное ведомство инициировало дело о выплате Страшнову премии в 95 млн рублей.

Силовики выяснили, что с момента назначения в июне 2013 года Страшнов в 2014 и 2015 годах в отчетах для Минкомсвязи рапортовал о чистой прибыли ФГУП — 1,25 млрд и 2,57 млрд рублей.

«Почта России» получает государственное финансирование, поэтому в Генпрокуратуре сочли, чтобы деньги получены напрямую из бюджета. После утверждения отчетов с прибыли Страшнов подписал приказ о премировании своих заместителей. В мае 2015 года им было выделено 89,5 млн рублей, а в сентябре — еще почти 180 млн.

По данным прокуратуры, таким образом, выплатив почти 270 млн рублей своим подчиненным, Страшнов, причинил ущерб своему предприятию.

В январе стало известно, что из «Почты России» уволились трое заместителей Страшнова — Родион Шишков, который отвечал за развитие государственных услуг, Сергей Тимошин, который занимал должность заместителя по операционному управлению, и Татьяна Рябовая, отвечавшая за работу с кадрами в госпредприятии.

В ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Страшнова и двух руководителей департаментов Минкомсвязи из-за того, что Страшнов ​незаконно назначил себе премию 95,4 млн рублей.