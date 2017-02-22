Причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина официально огласят через несколько недель, поскольку медэкспертам потребуется провести дополнительные экспертизы, передает Associated Press.

Нью-йоркские эксперты пришли к выводу о необходимости проведения токсикологической экспертизы и других исследований.

Информагентство отмечает при этом, что намерение отложить оглашение официальной причины смерти не всегда носит криминальный характер и в большинстве случаев такие экспертизы не являются подозрительными.

Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, на 65-м году жизни. По данным The New York Post, утром дипломат почувствовал себя плохо из-за «проблем с сердцем», в тяжелом состоянии его доставили в одну из больниц, однако врачи не смогли спасти его жизнь.