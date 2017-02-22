Следователи, ведущие дело об убийстве в Малайзии сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына намерены допросить второго секретаря посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре, а также сотрудника северокорейской авиакомпании, передает Reuters со ссылкой на малазийскую полицию.

По версии следствия, дипломат может быть причастен к организации убийства Ким Чен Нама в международном аэропорту.

«Мы направили послу КНДР послание с просьбой позволить допросить обоих. Мы надеемся на сотрудничество со стороны корейского посольства, и оно даст нам возможность допросить их в кратчайшие сроки. Если нет, мы заставим их выйти к нам», — цитирует Интерфакс руководителя малазийской полиции Халида Абу Бакра.

По версии следствия, к убийству причастны пятеро выходцев из Северной Кореи. Четверо из них покинули Малайзию в день убийства, один из них арестован.

Как сообщает информагентство «Ренхап», власти Южной Кореи с помощью громкоговорителей на границе с КНДР начала оповещать жителей соседнего государства об убийстве сводного брата главы государства и о том, что за убийством стоит сам Ким Чен Ын.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту столицы Малайзии. По подозрению в убийстве арестованы гражданки Вьетнама и Индонезии, один малайзиец и гражданин КНДР.