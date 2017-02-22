С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс МС-05», сообщает Интерфакс.

Запуск производится впервые после аварии «Прогресса МС-04», произошедшей 1 декабря 2016 года.

Космический грузовик доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, воду и сжатые газы. Стыковка корабля с МКС будет происходить по двухсуточной схеме.

Помимо научного оборудования и комплектующих для системы жизнеобеспечения, в корабле находятся контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Этот запуск должен стать последним в истории ракеты «Союз-У». Ракета, эксплуатируемая с 1973 года, стала самой массовой в отечественной истории освоения космического пространства. С ее помощью совершено 788 пусков, из которых 22 оказались аварийными.