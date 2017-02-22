После тушения пожара в квартире в центре Москвы пожарные обнаружили тело погибшей, передает Интерфакс со сслылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Москве.

Пожар случился в квартире по адресу Фрунзенская набережная, 20. В сообщении говорится, что в доме загорелись личные вещи и мусор. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В МЧС отметили, квартира, где произошел пожар, была сильно захламлена и тушение пожара было осложнено тем, что она была закрыта на две металлические двери.

По факту гибели женщины 1963 года рождения Следственный комитет начал проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.