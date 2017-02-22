Бывший президент Украины Виктор Янукович предложил провести референдум о статусе Донбасса в качестве меры урегулирования конфликта в регионе, передает Интерфакс со ссылкой на открытое обращение политика, которое он направил лидерам Польши, Франции и Германии, руководителям общественных организаций, президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.

«Включить в переговоры в рамках «нормандского формата» представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса, а в случае невыполнения нынешними украинскими властями Минских соглашений инициировать проведение референдума о статусе Донбасса», — заявил Янукович.

Экс-президент предлагает создать специальную комиссию Совета Европы, которая бы занималась мониторингом расследования событий, которые привели к государственному перевороту в феврале 2014 года. Он также предложил допустить спецкомиссию Совета Европы для мониторинга расследований «преступлений, совершенных в Украине с 2014 года по настоящее время».

Кроме того, Янукович выступил против закона об амнистии для участников событий февраля 2014 года.