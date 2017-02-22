Майкопский городской суд отложил до 20 марта судебное заседание по иску межрегиональная общественной организации «Экологической вахты по Северному Кавказу», оспаривающей распоряжение Минюста России о включении ее в реестр «иностранных агентов».

Суд решил, что не может рассмотреть иск до тех пор, пока не получит результаты рассмотрения поручения президента России Владимира Путина, сформулированные им по результатам встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) в декабре прошлого года. Об этом «Новой газете» сообщили Анна Кинчевская и Максим Оленичев, юристы Клуба юристов некоммерческих организаций, представляющие интересы организации в судах.

«Суд впервые применил такой повод для отложения судебного заседания. Российская практика применения закона “об иностранных агентах” не знает других случаев», — отметил Оленичев.

Юристы предположили, что таким образом спор может быть разрешен во внесудебном порядке.

Минюст России включил указанную организацию в реестр «иностранных агентов» в сентябре 2016 года, это произошло после внеплановой проверки. В данный реестр, напомним, попадают организации, которые, по мнению Минюста, занимаются политической деятельностью и имеют ииностранное финансирование.

В данном случае политической деятельностью ведомство посчитало участие членов «Эковахты» Татьяны Трибрат и Андрея Рудомахи в публичных мероприятиях, посвященных защите экологических прав граждан при застройке в городах зеленых зон, природных территорий, против уничтожения деревьев.

Иностранным финансированием, по мнению ведомства юстиции, стало поступление пожертвований на личный счет одного из членов организации.

По словам юристов, эти сведения были получены Минюстом из ФСБ, которое запросило их летом 2015 года в «Альфа-банке». Юристы отметили, что банк охотно предоставил информацию о движении средств по личным счетам гражданина, не уведомив самого клиента об этом и поставив под сомнение банковскую тайну. В конце января 2017 года ФСБ России по Краснодарскому краю сняло гриф «для служебного пользования» с финансовых документов по личному счету гражданина, после чего управление Минюста по Адыгее, представило их суду.

В защиту Эковахты выступил СПЧ, в частности, его председатель Михаил Федотов и другие члены совета на встрече с президентом поставили под сомнение законность включения организации в реестр «иноагентов». В ответ Владимир Путин поручил первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко «еще раз посмотреть» на закон об «иностранных агентах».

В самой организации категорически не согласны со статусом «иностранного агента», поскольку она не занимается политической деятельностью и не получает иностранное финансирование.

Межрегиональная общественная организация «Экологическая вахта по Северному Кавказу» — самая известная экологическая и правозащитная организация на Северном Кавказе, объединяет членов в шести регионах: Республика Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария.

Организация существует 20 лет и известна своей деятельностью в защиту уникальных природных комплексов Кавказского заповедника, Сочинского национального парка, Утриша, протестами против уничтожения природы в ходе масштабной стройки зимней Олимпиады-2014, расследованием ситуации с дачей бывшего краснодарского губернатора на Черноморском побережье, защитой природной среды в разных уголках Северного Кавказа.