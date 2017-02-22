Прокуратура предложила отменить приговор активисту Ильдару Дадину и прекратить уголовное дело в его отношении. С таким предложением выступил прокурор на заседании Верховного суда.

«Прошу президиум Верховного суда приговор отменить, производство по делу прекратить. Дадина освободить из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию», — сказал прокурор.

Ходатайство об отмене приговора и освобождении Ильдара Дадина было подано адвокатами 13 февраля. Защита основывалась на позиции Конституционного суда, решившего, что «вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру». Тогда суд отмечал, что уголовное дело в отношении Дадина не могло быть возбуждено, так как два постановления об административных правонарушениях не вступили на тот момент в законную силу.

Напомним, 7 декабря 2015 года Ильдар Дадин был приговорен Басманным судом к трем годам лишения свободы статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет. Ильдар Дадин стал первым осужденным по этой статье Уголовного кодекса.