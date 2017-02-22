Президиум Верховного суда смягчил приговор и постановил освободить активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократные нарушения на митингах.

Сам Дадин не присутствовал на заседании и участвовал в процессе по видеосвязи. В ответ на требование Дадина о личном присутствии, которое он озвучил по видеосвязи, судья Серков спросил, понимает ли он, в какой реальности находится. Процитировав положения Конституции, которые нарушены отказом ему в личном присутствии в суде, Дадин отказался участвовать в заседании, назвав его «цирком».

Отменить приговор активисту Дадину и прекратить уголовное дело в его отношении предложила генпрокуратура.

«Прошу президиум Верховного суда приговор отменить, производство по делу прекратить. Дадина освободить из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию», — сказал прокурор.

Право на реабилитацию автоматически даёт Дадину право требовать компенсации, чем намерены заняться его адвокаты.

«Когда Дадин выйдет на свободу, пока неизвестно. Дело в том, что фельдъегерская служба должна забрать заверенную копию решения Верховного суда и в срочном порядке направить ее администрации колонии. В связи с предстоящими праздниками Дадин может выйти из колонии только в понедельник», — пояснила адвокат Ксения Костромина.

Ходатайство об отмене приговора и освобождении Ильдара Дадина было подано адвокатами 13 февраля. Защита основывалась на позиции Конституционного суда, решившего, что «вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру». Тогда суд отмечал, что уголовное дело в отношении Дадина не могло быть возбуждено, так как два постановления об административных правонарушениях не вступили на тот момент в законную силу.

Напомним, 7 декабря 2015 года Ильдар Дадин был приговорен Басманным судом к трем годам лишения свободы статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет. Ильдар Дадин стал первым осужденным по этой статье Уголовного кодекса.