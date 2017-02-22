Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что не писал письма российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины. Об этом он сообщил на брифинге, посвященном трехлетию государственного переворота на Украине, передает ТАСС.

Он уточнил, что направлял Путину не письмо, а заявление. «Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы»,— сказал Янукович.

«Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий», — добавил он.

Он пояснил, что его главной целью при этом было «остановить банды нелегалов», которые «начали уничтожать людей в Донбассе». «Я искал способы защиты для людей», — сказал Янукович.

Ранее на допросах Янукович заявлял, что «никогда ни с кем не договаривался о подавлении Майдана». Бойцы спецподразделения «Беркут», которых подозревают в расстреле активистов Евромайдана, по мнению Януковича, превысили полномочия во время событий на Майдане, однако их «провоцировали радикалы».

Напомним, Виктор Янукович покинул страну после украинского госпереворота в феврале 2014 года. С тех пор она находится на территории России.