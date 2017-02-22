Представители координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего, который в начале февраля попал в больницу с симптомами острой интоксикации, обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Вадим Прохоров.

«Мне было достаточно легко составлять это заявление, потому что почти такое же мы направляли в СК в 2015 году, когда с Владимиром произошла та же история. Сейчас мы требуем возбудить дело по статье 105 через 30-ю, то есть предполагаем, что это покушение на убийство, не доведенное до конца по независящим от организаторов причинам. Мы не думаем, что такое сильное отравление было просто способом запугать», — сказал Прохоров.

По его словам, по прошлому заявлению нет почти никакого движения, а в декабре 2016 года представители Кара-Мурзы-младшего уже обращались к главе СК Александру Бастрыкину с требованием выдать постановление об отказе или же о возбуждении дела.

Напомним, Владимира Кара-Мурзу-младшего экстренно госпитализировали в Москве 2 февраля. Ему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». На прошлой неделе его выписали из больницы, после чего он улетел за границу, где проходит курс реабилитации.

По словам его близких, нынешние симптомы были схожи с теми, что наблюдались у него в мае 2015 года. Тогда Кара-Мурза экстренно попал в больницу, где врачи ввели его в состояние медикаментозного сна, поставив диагноз — острая почечная недостаточность. Его отец тогда заявил, что политика отравили.