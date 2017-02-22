Власти Черногории стоят за новой антироссийской информационной кампанией по ситуации в этой стране, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Премьер-министр Черногории Душко Маркович не удержался от того, чтобы приобщиться к участию в использовании широко употребляемого в США и странах ЕС тезиса, и обвинил Москву и некие российские спецслужбы во вмешательстве в избирательные процессы в этой стране. Специальный прокурор Черногории Миливой Катнич пошел еще дальше и попытался эту мысль развить, упомянув о присутствии на черногорской территории спецназа ФСБ», — цитирует Захарову ТАСС.

Прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил власти России в причастности к попытке переворота во время выборов в стране. По его словам, ведомство сделало такие выводы на основе показаний фигурантов дела и данных из их переговоров.

Организатором мог быть россиянин Эдуард Широков. Однако Катнич заверил, что его настоящая фамилия — Шишмаков.

Ранее о причастности России к попытке госпереворота в Черногории сообщила The Telegraph. По информации издания, спецслужбы ЕС и США располагают информацией (телефонные разговоры, электронная переписка и прочее), которые свидетельствуют о том, что попытка переворота была организована офицерами российской разведки и была согласована «на высоком уровне».

Напомним, в начале ноября прокуратура Черногории объявила, что предотвратила покушение на премьер-министра Мило Джукановича, которое готовили «русские националисты». По информации СМИ, они собиралась взять штурмом парламент Черногории.