На сайте министерства иностранных дел России появилась рубрика, посвященная «фейковым» новостям о России.

Как рассказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, в разделе будут публиковать примеры статей, которые «тиражируют недостоверную информацию».

«Такие пропагандистские вбросы различных медиаресурсов, давать ссылки на их источники и так далее», — приводит ее слова РИА Новости.

По словам Захаровой, это поможет «показать тенденцию и тренды публикаций фейковых новостей о нашей стране», а МИД будет стараться «сделать все возможное для того, чтобы остановить их тиражирование».

Сейчас в разделе уже опубликованы четыре материала: статья Bloomberg об атаках российских хакеров в адрес кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, материал The New York Times об испытании Россией ракетных комплексов в нарушение договоренностей с США, публикация The Telegraph о причастности России к попытке переворота в Черногории, и сюжет NBC News о возможной выдаче Эдварда Сноудена властям США.

Юлия Минеева