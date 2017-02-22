Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из предыдущего закона, в частности, исключено положение о том, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Изначально проект закона предлагал продлить право приватизации только отдельным категориям граждан — крымчанам и жителям аварийных домов. Предполагалось, что приватизировать жилье можно будет до 2020 года.

С инициативой установить бессрочную приватизацию жилья выступал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава Минстроя Михаил Мень отмечал, что этому решению «предшествовала большая дискуссия» в правительстве, Госдуме и партии «Единая Россия».

«Оно направлено на то, чтобы больше не создавать ажиотаж вокруг этого вопроса и люди всегда имели возможность приватизировать свое жилье»,— отмечал министр.

Юлия Минеева