Генеральная прокуратура отправила на дополнительную проверку материалы дела о пытках в исправительной колонии №7 в Карелии, где отбывал наказание Активист Ильдар Дадин, сообщил юрист фонда «Общественный вердикт» Николай Зборошенко.

Ведомство отменило отказ регионального Следственного комитета о возбуждении уголовного дела.

Как рассказал Николай Зборошенко «Новой газете», утром в среду, 22 февраля, об этом ему сообщили в Следственном управлении, а потом подтвердили в карельской прокуратуре. По его словам, проверка будет по тем материалам, которые ранее собрало следствие.

«Отмена связана с коммуницированной жалобой Дадина в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека — ред.). Истекает срок подачи российской стороной меморандума по жалобе. Таким образом, Россия хочет продемонстрировать, что идет следствие. Это обычное действие властей», — предположил Зборошенко.

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