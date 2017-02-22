Двоих обвиняемых в убийстве замначальника штаба главного управления МВД по Самарской области Андрея Гошта и пяти членов его семьи приговорили к пожизненным срокам. Об этом сообщается на сайте Самарского областного суда.

По совокупности обвинений к пожизненным срокам приговорены гражданин Таджикистана Махмадали Ахмадов и уроженец Азербайджана Роман Фаталиев.

Двое других фигурнтов дела — Орхан Зохрабов и Ислам Бабаев – приговорены к 26 и 25 годам тюрьмы соответственно. Защита осужденных может обжаловать приговор.

Ранее коллегия присяжных признала их виновными в убийстве полицейского и его семьи. По версии следствия, в апреле 2016 года в селе Ивашевка преступники залезли в дом к полицейскому, убили самого Гошта, его родителей, жену, племянницу и жену брата. Они также попытались убить малолетнюю племянницу сотрудника полиции.

Также преступники похитили из дома имущество на сумму 193 тысяч рублей. Затем они скрылись с места преступления, однако подозреваемых удалось задержать в течение десяти дней.

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Юлия Минеева