Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с выводами из ежегодного доклада международной правозащитной организации Amnesty International о ситуации с соблюдением прав человека в России, сообщает ТАСС.

«Это не первый (отчет - Ред.), это регулярно выпускаемые документы. Мы во многом, как правило, не соглашаемся. В данном случае не согласны и с такими выводами, которые делаются на этот раз», — сказал Песков.

21 февраля Amnesty International представила ежегодный отчет, посвященный правам человека и ограничениям свобод в разных странах мира. Русскую часть доклада на пресс-конференции представил глава российского представительства Amnesty Сергей Никитин. По его словам, ситуация с нарушением прав человека в России с каждым годом ухудшается.

В докладе утверждается, что за последний год в России все чаще нарушалось право человека на свободу выражения мнений и свободу собраний. Речь идет о четырех осужденных и двух подсудимых за участие в митинге на Болотной площади, а также о кубанских фермерах, приговоренных к административному аресту за «несанкционированный автопробег».

Правозащитники напоминают об антитеррористических поправках к законодательству, известных как «пакет Яровой». По их мнению, эти поправки «противоречат российским международным обязательствам в области прав человека».

Большое внимание в русской части доклада уделено борьбе государства с некоммерческими организациями. Правозащитники уазывают, что в 2016 году в реестр «иностранных агентов» внесли десятки российских НКО.

«Уже в этом 2017 году четыре организации получили клеймо иностранных агентов. Мы видим, что этот ярлык вешается на правозащитников, на экологов, на женские организации, на социально ориентированные организации. Мы по прежнему заявляем, что закон сам по себе ущербен, что он опять противоречит российским обязательствам и он дискриминирует сотни людей», — заявил глава российского представительства Amnesty International.

Помимо прочего, в докладе говорится о несправедливых судебных процессах, пытках и жестоком обращении, а также о неоказании медицинской помощи в колониях и местах содержания под стражей. В качестве примеров упоминается дело украинских граждан Карпюка и Клыха, которых приговорили к 22 и 20 годам лишения свободы соответственно, и дело Ильдара Дадина, который первым в России был осужден за неоднократные нарушения правил проведения митингов.

22 февраля Президиум Верховного суда отменил приговор и постановил освободить активиста Ильдара Дадина. Позднее СПЧ призвал Госдуму убрать или изменить статью 212.1 о неоднократных нарушениях на митингах.

Андрей Дубровский