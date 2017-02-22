Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, запущенный вместе с ракетой Falcon , не смог пристыковаться к Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA в твиттере.

The @SpaceX #Dragon aborted it's approach to station due to an incorrect value associated with the on board computer. Next attempt tomorrow. pic.twitter.com/aFdkVzMpdZ — Intl. Space Station (@Space_Station) February 22, 2017

В агентстве пояснили, что причина отмены операции — ошибки в работе GPS, которая используется для навигации корабля в космосе. «Следующая попытка стыковки Dragon с МКС состоится завтра», — заявили в NASA.

По данным американского отраслевого сайта NASA, операция была прервана во время подхода корабля к МКС. Стыковка была отменена, когда Dragon находился на расстоянии 1,2 километра от станции.

Стыковка космического грузовика была запланирована на 22 февраля и должна была произойти в промежуток с 6:00 до 8:30 по местному времени (14:00–16:30 мск). Вторая попытка стыковки, по оценкам специалистов, должна состояться 23 февраля около 6:00 по местному времени (14:00 мск).

Ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon была запущена с космодрома на мысе Канаверал 19 февраля для доставки на МКС. Это был первый запуск компании из космического центра NASA, ранее его отложили из-за неполадок.

Анастасия Ефимова