В январе доходы реальные россиян после выплаты всех обязательных платежей выросли впервые с 2014 года, следует из данных Росстата. В январе они увеличились на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пояснили в Ростате, прирост во многом обеспечен единовременной выплатой пенсионерам пяти тысяч рублей, которая заменила вторую индексацию пенсий на уровень инфляции.

Благодаря выплате увеличились и номинальные денежные доходы россиян в январе. Они выросли на 12,5% по сравнению с январем 2016 года. Средний доход составил 24 225 рублей. Среднемесячная зарплата выросла на 8,3% и составила 35 650 рублей.

Напомним, в 2016 году реальные доходы россиян уменьшились на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. Это стало самым большим падением реальных доходов россиян за последние три года.

Подготовила Юлия Репринцева