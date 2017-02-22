Невский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска бывшей сотрудницы «фабрики троллей» Ольги Мальцевой, передает Росбалт.

Она пыталась добиться оформления трудового договора и выплат пособия по беременности и по уходу за ребенком, а также компенсировать моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

С августа 2014 по февраль 2016 года Ольга Мальцева работала копирайтером, получала 30 тысяч рублей, позднее ей подняли зарплату на 10 тысяч рублей. Официально на работу она не была оформлена. В феврале 2016 года она обратилась с просьбой о предоставлении ей отпуска по беременности, однако руководство не ответило. Тогда Мальцева обратилась в суд.

Читайте также Где живут тролли. И кто их кормит

Сотрудники так называемой «фабрики троллей» пишут политические комментарии и посты в интернете. «Агентство интернет-исследований» («АИИ») фигурирует в журналистских расследованиях как проект «кремлевского повара», предпринимателя Евгения Пригожина.

Александра Копачева