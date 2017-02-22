Министерство обороны России построит в подмосковной Кубинке макет Рейхстага. Об этом на «правительственном часе» в Госдуме рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу, передает Интерфакс.

«Мы в парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде. Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место», — сказал он.

Речь идет о военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России, где будут тренироваться участники молодежного движения «Юнармия». Оно было создано по инициативе Минобороны и начало функционировать в сентябре 2016 года.

По словам Шойгу, в парке построена полноразмерная партизанская деревня.

«В ней есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита», — сказал глава Минобороны.

Он добавил, что сейчас в парке завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами, чтобы «люди могли почувствовать атмосферу жизни в этих условиях». Также Шойгу рассказал, что в парке можно будет провести целый день на подлодке и «испытать на себе борьбу за живучесть».

Как сообщал источник ТАСС, в «Патриоте» после утилизации будет размещен легкий корпус стратегической атомной подлодки «Архангельск», которая входит в число крупнейших в мире субмарин типа «Акула».

Юлия Минеева