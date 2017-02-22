В Вооруженных силах России созданы войска информационных операций, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая в среду в Госдуме, сообщает Интерфакс.

По его словам, новые войска информационных операций — «гораздо эффективнее, сильнее» того управления, которое занималось контрпропагандой.

«Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», — цитирует министра агентство.

Ранее о необходимости создания в российской армии киберкомандования заявлял вице-премьер Дмитрий Рогозин еще в 2012 году.

Позднее Интерфакс со ссылкой на источник сообщал, что в Вооруженных силах России в 2014 году будет создано киберкомандование для противодействия виртуальным угрозам. Однако, как уточняет агентство, российские власти до последнего опровергали сообщения о том, что в стране существуют кибервойска.

Андрей Дубровский