Роскомнадзор начал вести реестр новостных агрегаторов, первыми в него попали СМИ2 и Новости Mail.ru.

«На основании представленных данных о посещаемости и идентификационных сведений новостные порталы СМИ2 и Новости Mail.Ru включены в реестр новостных агрегаторов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

Реестр новостных агрегаторов доступен на сайте ведомства.

Ранее ведомство перечислило сайты, которые, по их мнению, подпадают под новый закон. В сообщении говорилось о шести информационных ресурсах: «Яндекс.Новости», Google News, Новости@Mail.ru, «Рамблер Новости», СМИ2 и портал Microsoft Network. Почему пока в список включены только два из них, Роскомнадзор не сообщает.

Закон о новостных агрегаторах вступил в силу с 1 января 2017 года. Документ вводит определение владельца новостного агрегатора, устанавливает его обязанности и административную ответственность в случае нарушения законодательства.

Роскомнадзор формирует и ведет реестр новостных агрегаторов, а также составляет протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о новостных агрегаторах в июне 2016 года. Согласно поправкам, новостным агрегатором может быть признан только ресурс с посещаемостью более миллиона человек в сутки, владельцем которого является россиянин или российская компания.

Анастасия Ефимова