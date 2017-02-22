Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который обяжет банки перечислять денежные выплаты пенсионерам и сотрудникам бюджетных организаций только на карты «Мир».

Проект предполагает внесение поправок в закон «О национальной платежной системе», согласно которым все бюджетные и социальные выплаты с 1 января 2018 года будут перечисляться на эту карту.

На заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам перевести на карту «Мир» свои зарплатные счета.

«Мы провели консультации с заместителями председателя Государственной думы, представляющими все фракции… Принято решение на основе консенсуса, что все наши коллеги переводят свои зарплатные счета на карту "Мир". Чего и вам желаем», — сказал он.

Ранее, как сообщал «Коммерсант», несколько крупных банков, в частности, Альфа-банк, «Открытие» и Промсвязьбанк, собирались обратиться к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой не вводить эту меру.

По словам автора законопроекта Анатолия Аксакова, решение о переходе бюджетников на карту «Мир» было принято два года назад и сейчас просто устанавливаются сроки. «Пусть пишут письмо. Я не думаю, что здесь есть какие-то компромиссные решения по этому поводу», — сказал он.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка).