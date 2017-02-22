Глава Минюста Александр Коновалов рассказал, что ведомство передало в правительство проект постановления, которое расширит перечень заболеваний, освобождающих от наказания в заключении, сообщает РБК.

«Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, разработан по предложениям Минздрава и приведен в соответствие с действующей международной классификацией болезней (МКБ-10)», — рассказали агентству в пресс-службе.

Так, в перечень вошли кавернозный туберкулез легких, осложнения, вызванные антиретровирусной терапией ВИЧ, а также раковые заболевания во 2-й стадии (ранее входили пухоли в терминальной или 4-й стадии).

По информации РБК, речь идет о постановлении, над которым работали еще в начале 2015 года. Документ должен заменить постановление 2004 года. В 2010 году его нормы распространили на подследственных, которые находятся в СИЗО.

Александра Копачева