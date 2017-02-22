Главу «Ростелекома» Сергея Калугина отправят в отставку. Соответствующая правительственная телеграма уже подписана, передает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к компании. Эту же информацию подтверждает источник РИА Новости.

По информации источников информагентств, преемником может стать зампред правления ВТБ Михаил Осеевский, отвечающий за развитие малого и среднего бизнеса. Минкомсвязи уже предложило ему возглавить компанию.

Сам Калугин может перейти на работу в Минкомсвязи на должность заместителя министра.

О том, что Калугин может покинуть свой пост, сообщалось ранее в феврале. По информации «Ведомостей», кандидатуру Осеевского «лоббирует группа ВТБ, которая намерена продать Tele2 обратно "Ростелекому"». Калугин же выступал против приобретения «Т2 РТК холдинга» (совместное предприятие «Ростелекома» и «Tele2 Россия»).

«Ростелеком» — телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи и доступ к интернету. Компания обладает крупнейшей магистральной сетью связи в России и занимает первое место по числу абонентов широкополосного доступа в интернет. Банк ВТБ – один из крупнейших кредиторов «Ростелекома».

Евгений Ширяев