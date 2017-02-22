Facebook временно заблокировал страницу советника президента по интернету Клименко
Facebook временно заблокировал страницу советника президента России по вопросам развития интернета Германа Клименко, об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«ФБ забанил меня и перехожу во «ВКонтакте». Прошу уведомить френдов в ФБ», — написал Клименко.
По его словам, Facebook заблокировал доступ к публикациям материалов на 3 дня за распространение рекламы. Если он продолжит публиковать материалы, нарушающих чьи-либо права либо законы, то его аккаунт будет заблокирован навсегда, уточняется в сообщении соцсети.
В ответ на сообщение о блокировке Клименко в Facebook пользователи «ВКонтакте» поздравили советника президента с переходом в отечественную социальную сеть.
Накануне Facebook заблокировал аккаунт телеканала «Звезда» после публикации статьи о смерти командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви).
Андрей Дубровский