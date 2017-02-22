Facebook временно заблокировал страницу советника президента России по вопросам развития интернета Германа Клименко, об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«ФБ забанил меня и перехожу во «ВКонтакте». Прошу уведомить френдов в ФБ», — написал Клименко.

По его словам, Facebook заблокировал доступ к публикациям материалов на 3 дня за распространение рекламы. Если он продолжит публиковать материалы, нарушающих чьи-либо права либо законы, то его аккаунт будет заблокирован навсегда, уточняется в сообщении соцсети.

В ответ на сообщение о блокировке Клименко в Facebook пользователи «ВКонтакте» поздравили советника президента с переходом в отечественную социальную сеть.

Накануне Facebook заблокировал аккаунт телеканала «Звезда» после публикации статьи о смерти командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви).

Андрей Дубровский