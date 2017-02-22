Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий ответственность за отказ провайдеров ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит в Кодекс об административных правонарушениях новую статью — 13.34. Документ был принят Госдумой 10 февраля, а через пять дней его одорбрил Совет Федерации.

Операторам связи и провайдерам грозит штраф на сумму от 50 до 100 тысяч рублей за отказ в ограничении доступа к сайтам по требованию Роскомнадзора. Должностных лиц за неисполнение требования будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, в феврале правительство одобрило законопроект о блокировке «зеркал» запрещенных сайтов. Инициатива предполагает дополнение существующего законодательства термином «производный сайт в сети интернет», или «зеркало». В случае принятия закона суд сможет блокировать производные от запрещенных ресурсов сайты, и новые «зеркала» будут блокировать во внесудебном порядке, потребуется лишь официальный запрос со стороны правообладателя или Роскомнадзора.

Евгений Ширяев