Урицкий суд Орловской области 27 февраля рассмотрит ходатайство Олега Навального, брата оппозиционера Алексея Навального, об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщил РИА Новости защитник обвиняемого Кирилл Полозов.

«Суд 27 февраля еще раз рассмотрит нашу просьбу об условно-досрочном освобождении Олега Навального», — цитирует слова адвоката информагенство.

Полозов также отметил, что, по его мнению, шансы на удовлетворение ходатайства низкие, так как у его подзащитного накопились взыскания от сотрудников колонии.

В июне прошлого года суд отказал Олегу Навальному в УДО, сославшись на норму, согласно которой условно-досрочного освобождения можно просить, отбыв больше 2/3 срока наказания. Также на тот момент у подсудимого было девять непогашенных взысканий и негативный отзыв от администрации колонии.

Алексея и Олега Навальных признали виновными в хищении более 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и свыше 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании», а также за легализацию более 21 миллиона рублей в декабре 2014 года. Алексей Навальный получил условный срок, а его брат был приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Срок Олега Навального закончится 30 июня 2018 года.

Анастасия Ефимова