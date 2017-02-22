Новая газета

Путин повысил отвечавших за сирийскую кампанию генеров

Политика

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Президент России Владимир Путин присвоил новые звания ряду генералов, в том числе тех, кто участвовал в военной операции в Сирии. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Экс-командующий российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Александр Журавлев и начальник Национального центра обороны генерал-лейтенант Михаил Мизинцев стали генерал-полковниками. Замначальника главного оперативного управления Генштаба Станислав Гаджимагомедов, представлявший Россию на переговорах по Сирии в Астане, повышен в звании до генерал-лейтенанта. Сам начальник штаба Сергей Рудской также получил повышение — он стал генерал-полковником

Командующему дальней авиацией генерал-майору Сергею Кобылашу присвоено звание генерал-лейтенанта.

Новые звания получили также сотрудники МЧС, МВД, Следственного комитета, Росгвардии и таможенных органов.

Ранее в феврале Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей 17 генералов МЧС и МВД.

Евгений Ширяев

Теги:
минобороны, генштаб, сирия

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