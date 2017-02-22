Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) объявило о нахождении в звездной системе TRAPPIST-1 трех планет, на которых может быть жизни, сообщается на сайте организации.

В общей сложности рядом вокруг звезды типа «красный карлик» вращается семь планет, и на всех из них теоретически есть жидкая вода, необходимая для зарождения жизни. Однако только три планеты находятся в обитаемой зоне звезды и являются пригодными для жизни.

В 2018 году будет запущен телескоп James Webb, благодаря которому ученые смогут узнать еще больше о звездной системе, говорится в сообщении.

Дополняется