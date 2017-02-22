Создателя движения «Против рабства» Олега Мельникова и еще одного члена организации задержали в Подмосковье по подозрению в организации незаконной миграции, сообщает «Медиазона».

Как пояснил Мельников, сотрудники правоохранительных органов задержали его на заводе в Красногорске, на котором находились четверо человек, которым помогала организация. На заводе активистами движения был устроен приют для рабочих, у которых отобрали паспорта и которым больше некуда было идти. «[В ФМС] нам сказали, что сказок уже наслушались», — отметил Мельников.

Пока никаких подтверждений возбуждения уголовного дела по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации») активистам движения предоставлено не было. По данной статье им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Олег Мельников возглавлял движение «Альтернатива», ставшее известным благодаря освобождению одиннадцати «гольяновских рабов» в 2012 году. Мельников также проходил по «болотному делу» в качестве обвиняемого, но попал под амнистию.