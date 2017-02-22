«Православный юридический центр быстрого реагирования», по жалобе которого была инициирована проверка паблика MDK, пригрозил проверкой «Лентачу», говорится на странице сообщества во «ВКонтакте».

Администрация «Лентача» сообщила, 20 февраля от одного из участников сообщества поступила жалоба на картинку крестного хода вокруг Исаакиевского собора, размещенную в паблике ранее. Затем «Православный юридический центр» прислал на страницу сообщества предупреждение, в котором было сказано, что если в течение 12 часов из паблика не будет удален весь «кощунственный» контент, активисты центра обратятся в правоохранительные органы с просьбой провести проверку «Лентача» в соответствие со статьями «оскорбление чувств верующих» и «экстремизм».

Администрация паблика обратилась за юридической помощью к правовому аналитику «Агоры» Дамиру Гайнутдинову. «Абсолютно ничего "криминального" в постах, которые требуют удалить, я не вижу. <…> Свобода слова включает в себя право критиковать религию, в том числе в жесткой форме. Свобода слова также распространяется на высказывания, которые которые оскорбляют, шокируют или вызывают возмущение», — подчеркнул Гайнутдинов.

Ранее в январе по инициативе «Православного юридического центра быстрого реагирования» была проведена проверка юмористического паблика MDK: активист «Божьей воли» Георгий Солдатов подал жалобу на один из постов сообщества по тем же статьям, которыми сейчас грозят «Лентачу». Центр «Э» изъял у одного из редакторов паблика компьютер.

Мария Константиниди