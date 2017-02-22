Власти Франции начали расследование в отношении Катрин Гризе, руководителя аппарата «Национального фронта» Марин Ле Пен. Гризе обвиняется в присвоении средств, полученных незаконно путем превышения должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV.

Французская полиция вызвала на допрос двоих сотрудников команды «Народного фронта» по подозрению партии в возможных махинациях в Европейском парламенте (ЕП). На вопросы следователей отвечали телохранитель Лен Пен Тьерри Лежье и руководитель канцелярии Катрин Гризе.

Причиной интереса следователей стал факт оформления обоих «Нацфронтом» как парламентских работников Марин Ле Пен в Страстбурге. Сообщается, что оформлены они были в разное время. При этом они получали жалование и продолжали работать в самой партии. Такая практика совмещения запрещена во Франции.

По неофициальным данным, обвинения в адрес Тьерри Леже предъявляться не будут. Следователи отпустили его после допроса.

Марин Ле Пен возглавляет партию «Народного фронта» и является одним из главных претендентов на пост главы государства на предстоящих выборах.

Юлия Суханова