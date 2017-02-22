Правительство выдвинуло бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова кандидатом в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации», сообщается на сайте кабмина.

Среди других кандидатов в руководство корпорации — министр промышленности Денис Мантуров, замминистра транспорта Валерий Окулов, замминистр обороны Юрий Борисов.

Также среди представителей Российской Федерации в совет директоров выдвинуты советник президента ОАК Борис Алешин, замминистра экономического развития Евгений Елин, замминистра финансов Андрей Иванов, президент ОАК Юрий Слюсарь и первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Иван Харченко.

Государству принадлежит 85,07% акций в ОАК, остальные доли у Внешэкономбанка и частных акционеров.

Анатолий Сердюков возглавлял министерство обороны с 2007 по 2012 года. Он был отправлен в отставку из-за уголовного дела о хищениях в «Оборонсервисе». Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с неспособностью Сердюкова «справляться с управлением собственностью министерства обороны» и чтобы обеспечить чистоту расследования. Новым министром обороны был назначен Сергей Шойгу.

После отставки Сердюков построил карьеру в госкорпорации «Ростех». В октябре 2015 года он был назначен на должность индустриального директора по авиационному кластеру госкорпорации, а в декабре стал членом совета директоров холдинга «Вертолеты России», входящего в «Ростех».

Евгений Ширяев