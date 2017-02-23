Заместитель генерального прокурора России Леонид Коржинек направил в Верховный суд кассационное представление на приговор в отношении осужденной за репост воспитательницы Евгении Чудновец.

Генпрокуратура попросила отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. Соответствующее решение теперь может принять Курганский областной суд в том случае, если Верховный суд согласится с предложением Генпрокуратуры и возбудит кассационное производство.

Курганская областная прокуратура ранее уже обращалась в суд с просьбой назначить Чудновец наказание, не связанное с лишением свободы, однако на прошлой неделе суд не усмотрел оснований для пересмотра приговора.

Сама Чудновец отказалась просить о помиловании. Как пояснил ее муж, Чудновец посчитала это унизительным.

Жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере. Это произошло в ноябре 2016 года.

Сама Чудновец пояснила, что хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем. Несмотря на это, суд отправил ее в колонию на шесть месяцев, позднее срок наказания был сокращен до пяти месяцев.

В Кремле заявили, что обратили внимание на дело Чудновец, назвав его при этом непростым. 3 февраля в Кургане прошел митинг, участники которого потребовали освободить Чудновец.

Ольга Просвирова