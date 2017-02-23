Япония направила протест России после решения Минобороны разместить в 2017 году дивизию на Курильских островах. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

«Мы внимательно следим за действиями России в районе четырех северных островов. Сейчас мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению (дивизии – Ред.). 22 и 23 февраля мы направили протесты по дипломатическим каналам», — сказал он.

Суга также выступил за продолжение переговоров по проблеме Курил и поиск компромисса в разногласиях Токио и Москвы по островам.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в этом году будут созданы четыре новые дивизии, в том числе для защиты Курил.

Напомним, территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи между Россией (ранее СССР) и Японией тянется с середины прошлого века. Страны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Переговоры по российско-японскому миру вновь вошли в активную стадию в декабре 2016 года, когда Японию с официальным визитом посетил президент России Владимир Путин.