На 79-м году ушел из жизни актер Алексей Петренко. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко», — говорится в сообщении.

О причинах смерти актера не сообщается.

Фильмография Алексея Петронко насчитывает более 80 картин. Он был известен по ролям в фильмах «Жестокий романс», «Двадцать дней без войны», «ТАСС уполномочен заявить», «12» и многих других.

Петренко родился в Черниговской области и окончил Харьковский театральный институт. В 60-е годы он играл в Ленинградском театре им. Ленсовета, а в дальнейшем выступал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, во МХАТе и «Школе современной пьесы». С 1991 года Петренко был штатным актером Киностудии им. М. Горького.