Сенатор США Джон Маккейн совершил секретную поездку на север Сирии, чтобы обсудить с американскими военными и представителями курдов борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как пишет издание, Маккейн побывал в сирийском городе Кобани на границе с Турцией, который с 2012 года контролируется курдами. Переговоры, по словам источников, касались предстоящего штурма сирийской «столицы» ИГ города Ракки.

После визита в Сирию Маккейн отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров с Эрдоганом Маккейн назвал встречу «теплой и конструктивной».

На прошлой неделе представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что командование ИГ начало покидать Ракку. До этого представители поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» (SDF), состоящих в основном из бойцов курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), объявили о начале третьего этапа операции по освобождению Ракки от «Исламского государства».