Полиция Нью-Йорка потребовала от Конгресса США возместить 24 млн долларов за охрану башни Trump Tower, принадлежащей президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.

В департаменте указывают на то, что в небоскребе продолжают жить жена Дональда Трампа и их сын. По данным агентства, охрана башни, когда в ней находится Трамп, обходится в 308 тысяч долларов в день, а в дни, когда президента нет, расходы на охрану составляют от 127 тысяч до 145 тысяч долларов.

Полиция просит возместить ей расходы на охрану Trump Tower за 75 дней, прошедших между победой Трампа на выборах в ноябре и инаугурацией в январе.

Trump Tower – 58-этажный небоскреб, построенный по проекту самого Трампа в 1983 году. В здании находятся офисы, торговые и жилые помещения, а также офис и одна из квартир Дональда Трампа.